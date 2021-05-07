Газзаев о словах Дзюбы о Грозном: «Публичные персоны должны следить за языком. Непонятно, что ему не понравилось»

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев оценил слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о Грозном.
Дзюба сказал об игре против «Ахмата» на выезде: «Там атмосфера угнетает, враждебно настроены. Когда в микрофон кричат – заводятся моментально». Представители клуба резко отреагировали на слова игрока.
– На днях Артем Дзюба назвал угрожающей обстановку в Грозном. На это отреагировало руководство «Ахмата». Как вы оцениваете высказывание форварда сборной России?
– На мой взгляд, прежде чем говорить, публичные персоны должны следить за языком и думать о своих действиях.
На Северном Кавказе всегда следовали принципам гостеприимства и уважения. Это касается всего, в том числе и футбола.
В Чечне болельщики искренне и эмоционально поддерживают свою команду, как и зрители в любом другом регионе или стране. Абсолютно непонятно, что не понравилось игроку, – сказал Газзаев.
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