Джефф Монсон: «Советский Союз распался не из-за провала коммунизма. Это предательство страны и людей»

Бывший боец ММА, а ныне депутат горсовета Красногорска Джефф Монсон высказался о распаде СССР.

«Советский Союз распался не из-за провала коммунизма, хотя это трудно назвать коммунизмом — это был лишь путь к нему. Он распался, потому что Горбачев и другие руководители страны попытались внедрить капитализм в коммунистическую систему.

Если вы посмотрите на уровень жизни людей, он был очень высок, но когда Горбачев начал проводить реформы, экономика стала разрушаться. Это не крах коммунизма, это предательство страны и людей.

Многие говорят, что коммунизм не работал. Он перестал работать, после капиталистических реформ и встреч Горбачева с Рейганом, чтобы закончить Холодную войну. Это и было концом коммунизма», – считает Монсон.

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