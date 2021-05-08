Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о футболистах, попавших в резервный список команды перед Евро-2020.

– Насколько важны игры в нашей стране на Евро для команды?

– Понятно, что важно иметь домашний стадион и поддержку, но готовность важнее. Нужно соответствовать уровню соревнования и соперников.

– Резервистов вы попросили остаться в Москве или где-то близко?

– Резервисты – это неправильное слово. В первую очередь, это такие же члены команды, как мы.

Другое дело, что в любом случае каждый футболист должен знать, что если его в настоящее время нет, то внутренне он должен быть готов, поддерживать себя в хорошем состоянии, чтобы в любую секунду быть полезным команде. Естественно, тренерский штаб с ними общался и давал определенные советы, – сказал Черчесов.

В резервный список сборной попали 7 игроков: вратарь Александр Максименко, защитники Игорь Смольников и Дмитрий Чистяков, полузащитники Юрий Газинский, Даниил Лесовой и Резиуан Мирзов и нападающий Федор Смолов.