Коган об отсутствии Загитовой и Медведевой в сборной: «В команде те, кто заслужил это выступлениями в прошлом сезоне. При всем уважении к триумфаторам Пхенчхана»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) рассказал о формировании состава сборной России на предстоящий сезон.

– В список кандидатов в сборную не попали и , а вот олимпийские чемпионки Сочи Юлия Липницкая и по решению тренерского совета включались в состав еще в сезоне-2017/18, хотя к тому времени давно уже не выступали на официальных соревнованиях.

был в резервном составе сборной в сезоне-2016/17 в качестве действующего фигуриста, хотя фактически завершил карьеру после Олимпиады в Сочи.

– При утверждении списка кандидатов в этом году мы руководствовались жесткими критериями, установленными Министерством спорта России в настоящий момент.

На все вопросы о Медведевой и Загитовой уже ответил президент ФФКР Александр Горшков. Он отметил, что в сборную попали те, кто заслужил это выступлениями в предыдущем сезоне. При всем уважении к заслугам триумфаторов Пхенчхана.



– Кандидаты в сборную могут рассчитывать на оплату сборов, постановок, костюмов со стороны федерации?



– Здесь все индивидуально. Само по себе попадание в список кандидатов не дает даже гарантий участия в чемпионате Европы, не говоря уж об Олимпиаде. Всех ведущих фигуристов страны мы обеспечиваем инвентарем в том количестве, который им необходим.

Те, кто знаком со спецификой нашего вида спорта, знают, что на сезон требуется не одна пара коньков. Костюмы и постановки федерация будет оплачивать не всем. Нюансы оставим без комментариев.

– Нормативы для попадания в сборую достаточно скромные для нынешнего поколения российских фигуристов: место в десятке на чемпионате Европы или в пятерке в финале Кубка России. Не пора ли поднять планку?

– Критерии отбора ужесточаться не будут. Каждый фигурист может рассчитывать на попадание в список кандидатов в национальную команду, выполнив существующие требования.

Практически во всех дисциплинах сейчас очень серьезная конкуренция, и именно поэтому список кандидатов ограничен шестью позициями в основном составе и тремя в резервном. При этом мы руководствуемся документами Минспорта, где сформулированы принципы формирования сборных по всем видам спорта, – сказал Коган.

Загитову и Медведеву не взяли в сборную. Объясняем, как им попасть на Олимпиаду (если захотят)