Два клуба АПЛ сыграют в финале ЛЧ второй раз за 3 года

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Футбол

«Челси» обыграл «Реал» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Соперником «синих» будет «Манчестер Сити», прошедший «ПСЖ».

Во второй раз за три последних сезона в финале Лиги чемпионов сыграют английские команды. В 2019 году «Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл в финале «Тоттенхэм».

Всего это будет третий английский финал ЛЧ в истории. В 2008 году в Москве «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в серии пенальти – 6:5.

АПЛ – официально лучшая лига мира. Отобрала у Испании лидерство в рейтинге УЕФА

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