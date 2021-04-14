Два клуба АПЛ сыграют в финале ЛЧ второй раз за 3 года

обыграл «Реал» (2:0) в ответном матче 1/2 финала чемпионов и вышел в финал турнира.

Соперником «синих» будет , прошедший «ПСЖ».

Во второй раз за три последних сезона в финале Лиги чемпионов сыграют английские команды. В 2019 году со счетом 2:0 обыграл в финале .

Всего это будет третий английский финал ЛЧ в истории. В 2008 году в Москве «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в серии пенальти – 6:5.

АПЛ – официально лучшая лига мира. Отобрала у Испании лидерство в рейтинге УЕФА