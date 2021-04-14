Два клуба АПЛ сыграют в финале ЛЧ второй раз за 3 года

«Челси» обыграл «Реал» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Соперником «синих» будет «Манчестер Сити», прошедший «ПСЖ».
Во второй раз за три последних сезона в финале Лиги чемпионов сыграют английские команды. В 2019 году «Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл в финале «Тоттенхэм».
Всего это будет третий английский финал ЛЧ в истории. В 2008 году в Москве «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в серии пенальти – 6:5.
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