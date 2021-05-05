«Рейнджерс» уволили президента и генменеджера. Дэвидсон и Гортон хотели отстраниться от заявления клуба после матча с «Вашингтоном»

«Рейнджерс» уволили ряд руководителей клуба.

Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, в отставку отправлены президент Джон Дэвидсон и генеральный менеджер Джефф Гортон.

По информации журналиста Фрэнка Серавалли, Дэвидсон и Гортон постарались дистанцироваться от заявления команды касательно действий нападающего «Вашингтона» по отношению к игрокам Павлу Бучневичу и Артемию Панарину.

Отмечается, что президент и генменеджер говорили другим руководителям клубов, что не знали о написании заявления до момента его публикации.

Игрок «Вашингтона» ударил лежачего Бучневича и швырнул на лед Панарина. А Овечкин вернулся после травмы, но сыграл всего 39 секунд