«Рейнджерс» уволили президента и генменеджера. Дэвидсон и Гортон хотели отстраниться от заявления клуба после матча с «Вашингтоном»

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«Рейнджерс» уволили ряд руководителей клуба.

Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, в отставку отправлены президент Джон Дэвидсон и генеральный менеджер Джефф Гортон.

По информации журналиста Фрэнка Серавалли, Дэвидсон и Гортон постарались дистанцироваться от заявления команды касательно действий нападающего «Вашингтона» Тома Уилсона по отношению к игрокам «Рейнджерс» Павлу Бучневичу и Артемию Панарину.

Отмечается, что президент и генменеджер говорили другим руководителям клубов, что не знали о написании заявления до момента его публикации.

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