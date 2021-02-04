Леманна уволили из «Герты». Он по ошибке отправил Аого сообщение, в котором назвал его «черным, нанятым по квоте»

Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн был исключен из состава совета директоров «Герты» после того, как в интернете опубликовали его сообщение, которое сочли расистским.

Экс-футболист во время матча «Манчестер Сити» – «ПСЖ» по ошибке отправил сообщение эксперту Sky Germany Деннису Аого: «Денниса на самом деле позвали по квоте для черных?»

Аого, также выступавший за сборную Германии, опубликовал в инстаграме скриншот с этим сообщением и написал: «Ого, ты серьезно? Вероятно, эти слова предназначались не мне».

Леманн написал в твиттере: «Из-за личного сообщения, которое было отправлено Деннису Аого с моего телефона, создалось определенное впечатление, за которое я извинился перед Деннисом лично. Это очень известный игрок сборной Германии в прошлом, он отлично влияет на рейтинги Sky».

Несмотря на извинения Леманна, объявила о его увольнении. Президент клуба Вернер Гегенбауэр заявил: «Такие заявления ни в коем случае не соответствуют ценностям, которые продвигает «Герта». Мы не связаны с проявлениями расизма и приветствуем решение владельцев».

В начале апреля «Герта» уволила тренера вратарей Жолта Петри за гомофобские и ксенофобские высказывания.