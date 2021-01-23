НБА. «Милуоки» одолел «Вашингтон», 32+12+6 от Йокича помогли «Денверу» выиграть у «Нью-Йорка» и другие результаты

В среду, 5 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 9 матчей.

Уэстбрука и Била, выигравший в 9 из 10 прошлых матчей, уступил в гостях в противостоянии с одним из лидеров Востока .

Открытие нынешнего сезона не смог продлить победную серию до 4 матчей в выездной встрече с Николы Йокича (32 очка, 12 подборов, 6 передач). «Юта» Руди Гобера дома сломила сопротивление неуступчивого Демара Дерозана.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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