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    НБА. «Милуоки» одолел «Вашингтон», 32+12+6 от Йокича помогли «Денверу» выиграть у «Нью-Йорка» и другие результаты

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    В среду, 5 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 9 матчей.

    «Вашингтон» Уэстбрука и Била, выигравший в 9 из 10 прошлых матчей, уступил в гостях в противостоянии с одним из лидеров Востока «Милуоки».

    Открытие нынешнего сезона «Нью-Йорк» не смог продлить победную серию до 4 матчей в выездной встрече с «Денвером» Николы Йокича (32 очка, 12 подборов, 6 передач). «Юта» Руди Гобера дома сломила сопротивление неуступчивого «Сан-Антонио» Демара Дерозана.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Бостон 96:132 (27:39, 18:24, 30:37, 21:32)
    Дата проведения
    6 мая, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча
    Орландо
    Вагнер (20), Бэйкон (20), Бамба (19 + 15 подборов + 4 блок-шота), Харрис (4), Энтони (4) – старт; Хэмптон (18 + 10 подборов), Браздейкис (7), Рэндл (4), Торнвелл (0).
    Бостон
    Уокер (32), Тейтум (27 + 7 подборов), Фурнье (18), Р. Уильямс (8), Смарт (3 + 9 передач) – старт; Притчард (14), Оджелей (7), Несмит (5), Эдвардс (5), Корнет (5), Г. Уильямс (2), Паркер (2), Фалл (2 + 4 блок-шота), Уотерс (2).

    Кливленд – Портленд 105:141 (28:29, 29:38, 23:35, 25:39)
    Дата проведения
    6 мая, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча
    Кливленд
    Лав (18 + 8 подборов), Секстон (15), Осман (14), Аллен (9 + 13 подборов), Окоро (7) – старт; Уэйд (16), Хартенштайн (8), Томас (8), Мартин (5), Дотсон (4), Варежао (1), Кабенгеле (0).
    Портленд
    Лиллард (32 + 9 передач), Нуркич (15 + 11 подборов + 4 блок-шота), Макколлум (10), Ковингтон (9), Джонс (5) – старт; Кантер (18 + 13 подборов), Энтони (16), Саймонс (10), Литтл (8), Джайлз (6), Холлис-Джефферсон (4), Эллеби (4), Лиф (4), Блевинс (0).

    Атланта – Финикс 135:103 (42:38, 25:27, 30:23, 38:15)
    Дата проведения
    6 мая, 03.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча
    Атланта
    Капела (18 + 10 подборов), Богданович (16 + 6 передач), Янг (16 + 12 передач), Коллинз (9), Снелл (2) – старт; Галлинари (16), Уильямс (16), Оконгву (14 + 7 подборов), Хертер (13), Найт (4), Гудвин (3), Мэйс (3), Хилл (3), Фернанду (2), Данн (0).
    Финикс
    Букер (30), Бриджес (18), Пол (9 + 6 передач), Эйтон (7 + 8 подборов), Крэйг (3) – старт; Пэйн (8), Камински (7), Картер (6), Смит (6), Гэллоуэй (5), К. Джонсон (2), Мур (2), Шарич (0), Александер (0).

    Хьюстон – Филадельфия 115:135 (30:39, 33:36, 28:33, 24:27)
    Дата проведения
    6 мая, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча
    Хьюстон
    Олиник (27 + 11 подборов + 8 передач), Мартин (23 + 10 подборов + 6 передач), Портер (16), Джеффрис (5), Брэдли (2) – старт; Лэмб (22), Брукс (20).
    Филадельфия
    Эмбиид (34 + 12 подборов), Харрис (15), Сет Карри (11), Симмонс (10), Грин (9 + 8 подборов) – старт; Милтон (19), Макси (12 + 7 передач), Ховард (10 + 8 подборов), Джо (6), Тайбулл (5), Хилл (2), Скотт (2), Рид (0), Толливер (0).

    Индиана – Сакраменто 93:104 (26:30, 21:26, 21:29, 25:19)
    Дата проведения
    6 мая, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча
    Индиана
    Сабонис (17 + 13 подборов + 8 передач), Леверт (14), Макдермотт (11), Бриссетт (8), А. Холидэй (5 + 5 потерь) – старт; Мартин (11), Макконнелл (11 + 7 передач), Дж. Холидэй (8), Битадзе (5), Стэнли (3), Брима (0).
    Сакраменто
    Бэгли (31 + 12 подборов), Райт (23 + 7 подборов + 6 передач + 6 перехватов), Хилд (16 + 8 подборов + 8 передач), Холмс (12), Харклесс (8) – старт; Дэвис (10), Рэмзи (2), Джеймс (2), Джонс (0), Гай (0), Кинг (0).

    Милуоки – Вашингтон 135:134 (29:37, 42:34, 32:24, 32:39)
    Дата проведения
    6 мая, 03.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча
    Милуоки
    Холидэй (29 + 6 передач + 5 потерь), Я. Адетокумбо (23 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Дивинченцо (19), Б. Лопес (11 + 8 подборов), Такер (0) – старт; Коннотон (16), Форбс (14), Тиг (11), Портис (9), Т. Адетокумбо (3).
    Вашингтон
    Бил (42), Уэстбрук (29 + 12 подборов + 17 передач), Гилл (11), Нето (7), Лень (2) – старт; Бертанс (13), Гэффорд (12 + 10 подборов), Мэтьюз (8), Р. Лопес (8), Смит (2), Бонга (0), Хатчисон (0).

    Миннесота – Мемфис 135:139 (29:33, 34:40, 40:34, 32:32)
    Дата проведения
    6 мая, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча
    Миннесота
    Эдвардс (42 + 7 передач), Расселл (22 + 14 передач + 5 потерь), Таунс (22), Макдэниэлс (8), Окоги (6) – старт; Рид (14 + 7 подборов), Эрнангомес (11), Вандербилт (8), Рубио (2).
    Мемфис
    Морэнт (37 + 10 передач), Андерсон (20), Брукс (16), Валанчюнас (9), Аллен (2) – старт; Бэйн (22), Кларк (12 + 10 подборов), Тиллман (11 + 9 подборов), Мелтон (8), Джонс (2).

    Юта – Сан-Антонио 126:94 (38:26, 28:16, 34:21, 26:31)
    Дата проведения
    6 мая, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча
    Юта
    Богданович (24 + 5 потерь), Инглс (14 + 7 передач), Ньянг (11), Гобер (10 + 8 подборов), О'Нил (5 + 7 подборов) – старт; Кларксон (30), Они (6), Форрест (6), Хьюз (6), Брэнтли (5), Томас (5), Фэйворс (4), Морган (0), Ильясова (0).
    Сан-Антонио
    Васселл (14), Пелтль (8), Мюррэй (7), Джонсон (6), Дерозан (6) – старт; Шаманич (15), Юбэнкс (14 + 9 подборов), Джонс (11), Уокер (7), Дженг (3), Бэйтс-Диоп (3), Миллс (0), Гэй (0).

    Денвер – Нью-Йорк 113:97 (34:12, 30:31, 25:26, 24:28)
    Дата проведения
    6 мая, 04.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча
    Денвер
    Йокич (32 + 12 подборов + 6 передач), Портер (17), Кампаццо (16 + 9 подборов + 5 перехватов), Миллсэп (6), Гордон (0) – старт; Риверс (25), Харрисон (7), Макги (5 + 9 подборов), Чанчар (2), Грин (2), Ховард (1), Бол (0).
    Нью-Йорк
    Барретт (14), Рэндл (14 + 8 подборов + 5 потерь), Буллок (14), Пэйтон (6), Ноэл (5 + 6 блок-шотов) – старт; Куикли (18), Роуз (14), Топпин (4), Нокс (3), Пелл (2), Гибсон (2), Харпер (1), Беркс (0), Пинсон (0), Ниликина (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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