НБА. «Милуоки» одолел «Вашингтон», 32+12+6 от Йокича помогли «Денверу» выиграть у «Нью-Йорка» и другие результаты

В среду, 5 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 9 матчей.
«Вашингтон» Уэстбрука и Била, выигравший в 9 из 10 прошлых матчей, уступил в гостях в противостоянии с одним из лидеров Востока «Милуоки».
Открытие нынешнего сезона «Нью-Йорк» не смог продлить победную серию до 4 матчей в выездной встрече с «Денвером» Николы Йокича (32 очка, 12 подборов, 6 передач). «Юта» Руди Гобера дома сломила сопротивление неуступчивого «Сан-Антонио» Демара Дерозана.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 мая, 02.00, «Amway Center»
- Орландо
- Вагнер (20), Бэйкон (20), Бамба (19 + 15 подборов + 4 блок-шота), Харрис (4), Энтони (4) – старт; Хэмптон (18 + 10 подборов), Браздейкис (7), Рэндл (4), Торнвелл (0).
- Дата проведения
- 6 мая, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
- Лав (18 + 8 подборов), Секстон (15), Осман (14), Аллен (9 + 13 подборов), Окоро (7) – старт; Уэйд (16), Хартенштайн (8), Томас (8), Мартин (5), Дотсон (4), Варежао (1), Кабенгеле (0).
- Дата проведения
- 6 мая, 03.00, «State Farm Arena»
- Атланта
- Капела (18 + 10 подборов), Богданович (16 + 6 передач), Янг (16 + 12 передач), Коллинз (9), Снелл (2) – старт; Галлинари (16), Уильямс (16), Оконгву (14 + 7 подборов), Хертер (13), Найт (4), Гудвин (3), Мэйс (3), Хилл (3), Фернанду (2), Данн (0).
- Дата проведения
- 6 мая, 03.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Олиник (27 + 11 подборов + 8 передач), Мартин (23 + 10 подборов + 6 передач), Портер (16), Джеффрис (5), Брэдли (2) – старт; Лэмб (22), Брукс (20).
- Дата проведения
- 6 мая, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Сабонис (17 + 13 подборов + 8 передач), Леверт (14), Макдермотт (11), Бриссетт (8), А. Холидэй (5 + 5 потерь) – старт; Мартин (11), Макконнелл (11 + 7 передач), Дж. Холидэй (8), Битадзе (5), Стэнли (3), Брима (0).
- Дата проведения
- 6 мая, 03.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Холидэй (29 + 6 передач + 5 потерь), Я. Адетокумбо (23 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Дивинченцо (19), Б. Лопес (11 + 8 подборов), Такер (0) – старт; Коннотон (16), Форбс (14), Тиг (11), Портис (9), Т. Адетокумбо (3).
- Дата проведения
- 6 мая, 03.00, «Target Center»
- Миннесота
- Эдвардс (42 + 7 передач), Расселл (22 + 14 передач + 5 потерь), Таунс (22), Макдэниэлс (8), Окоги (6) – старт; Рид (14 + 7 подборов), Эрнангомес (11), Вандербилт (8), Рубио (2).
- Дата проведения
- 6 мая, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Богданович (24 + 5 потерь), Инглс (14 + 7 передач), Ньянг (11), Гобер (10 + 8 подборов), О'Нил (5 + 7 подборов) – старт; Кларксон (30), Они (6), Форрест (6), Хьюз (6), Брэнтли (5), Томас (5), Фэйворс (4), Морган (0), Ильясова (0).
- Дата проведения
- 6 мая, 04.00, «Ball Arena»
- Денвер
- Йокич (32 + 12 подборов + 6 передач), Портер (17), Кампаццо (16 + 9 подборов + 5 перехватов), Миллсэп (6), Гордон (0) – старт; Риверс (25), Харрисон (7), Макги (5 + 9 подборов), Чанчар (2), Грин (2), Ховард (1), Бол (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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