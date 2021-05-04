«Вашингтон» может выслушать предложения по обмену Кузнецова

«Вашингтон» начал задумываться о возможном обмене нападающего .

Хоккеист был включен в протокол по коронавирусу после того, как пропустил командное собрание «Кэпиталс». Россиянин попал в ковид-протокол во второй раз в сезоне.

«Возможно, вы помните, что он был частью группы из четырех игроков, которая в этом сезоне уже нарушала протокол по коронавирусу. Пару лет назад, в сентябре 2019 года, НХЛ отстранила Евгения на три матча за «неподобающее поведение».

Я слышал, что это начинает на каком-то уровне раздражать некоторых членов организации. Насколько я понимаю, , возможно, захочет изучить предложения по Кузнецову в это межсезонье.

У него есть четыре года контракта и запрет на обмен без его согласия. Однако Кузнецов все еще очень хороший игрок», – заявил инсайдер .

Зарплата Кузнецова – 7,8 миллиона долларов в год.