Витория просит 8-9 человек в тренерский штаб, «Спартак» пока не согласен. Обсуждается срок контракта

Тренер Руй Витория намерен работать в с большим количеством помощников, сообщил португальский журналист O Jogo Руй Мигель Гомеш.

«На данный момент Руй Витория очень близок к подписанию контракта со «Спартаком». Они обсуждают срок контракта – 2 или 3 года, а также некоторые незначительные моменты.

Плюс есть проблема с численностью тренерского штаба. Руй Витория просит 8 или 9 человек, «Спартак» пока не согласен. Они обсуждают это.

Я думаю, он очень хороший тренер, он выиграл 6 титулов с «Бенфикой», дважды становился чемпионом. Он знает, как играть в Лиге чемпионов, его стиль хвалил Гвардиола. Также Руй Витория уделяет много внимания молодым игрокам, любит работать с ними и проверяет их в деле», – сказал журналист.

Ранее сообщалось, что 51-летний экс-тренер «Бенфики» будет получать в «Спартаке» 4,5 млн евро в год по трехлетнему контракту.

В конце декабря 2020 года специалист покинул должность главного тренера команды «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.