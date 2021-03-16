Рио Фердинанд: «Фоден – лучший молодой игрок мира. Холанд еще не играет на таком уровне»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» высоко оценил игру хавбека «Манчестер Сити» после матча 1/2 финала чемпионов между «горожанами» и «ПСЖ» (2:0, первая игра – 2:1).

«Я бы сказал, что Фил Фоден – лучший молодой игрок мира на данный момент. Холанд еще не играет на таком уровне. Сейчас Фоден находится в лучшей форме.

по-настоящему доминировал. Мы задавались вопросом: «А не слишком ли это?» Последние 45 минут матча в Париже были поворотным моментом. Мы думали: «Смогут ли они играть так же в следующей игре?»

Диаш и Стоунз были непробиваемыми, Фоден и Марез двигались вперед, Фернандиньо был великолепен в свои 36 лет. Это был очень-очень хороший матч от топ-команды», – сказал Фердинанд в эфире BT Sports.

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