В Великобритании хотят добиться разрешения фанатам «Маккаби» посетить матч с «Астон Виллой». Министр культуры Нэнди обсудит это с МИД страны
Болельщикам «Маккаби» Тель-Авив ранее запретили посещение выездного матча с «Астон Виллой» в 4-м туре общего этапа Лиги Европы из-за возможных проблем с безопасностью.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал это «неправильным решением».
Министр культуры страны Лиза Нэнди обсудит с представителями Министерства внутренних дел отмены этого решения.
«Это совершенно неприемлемо. Премьер-министр заявил, что мы сделаем все возможное для решения этой проблемы.
Это оперативный вопрос полиции, а правительство не вмешивается в оперативные вопросы полиции.
Но я знаю, что государственный секретарь по культуре сегодня встретится с Министерством внутренних дел и другими заинтересованными сторонами, чтобы попытаться найти способ решения этой проблемы», – сказал министр науки и технологий Иэн Мюррей.