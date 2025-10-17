В Великобритании хотят добиться разрешения фанатам «Маккаби» посетить матч с «Астон Виллой». Министр культуры Нэнди обсудит это с МИД страны

В Англии хотят разрешить болельщикам «Маккаби» посетить матч Лиги Европы.

Болельщикам «Маккаби» Тель-Авив ранее запретили посещение выездного матча с «Астон Виллой» в 4-м туре общего этапа Лиги Европы из-за возможных проблем с безопасностью.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал это «неправильным решением» .

Министр культуры страны Лиза Нэнди обсудит с представителями Министерства внутренних дел отмены этого решения.

«Это совершенно неприемлемо. Премьер-министр заявил, что мы сделаем все возможное для решения этой проблемы.

Это оперативный вопрос полиции, а правительство не вмешивается в оперативные вопросы полиции.

Но я знаю, что государственный секретарь по культуре сегодня встретится с Министерством внутренних дел и другими заинтересованными сторонами, чтобы попытаться найти способ решения этой проблемы», – сказал министр науки и технологий Иэн Мюррей.