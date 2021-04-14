Президент «ПСЖ» попросил «Барселону» оставить Неймара в покое (Catalunya Radio)

«ПСЖ» пытается не допустить трансфер нападающего в «Барселону».

Парижане осознают, что контакты бразильца с бывшим клубом осложнят процесс переговоров о продлении срока контракта игрока.

По этой причине президент «ПСЖ» направил в «Барселону» сообщение с просьбой оставить Неймара в покое, утверждает Catalunya Radio.

Срок действующего контракта форварда с истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Барса» оценивает Неймара в 100 млн евро и попытается подписать его этим летом.