Президент «ПСЖ» попросил «Барселону» оставить Неймара в покое (Catalunya Radio)

«ПСЖ» пытается не допустить трансфер нападающего Неймара в «Барселону».
Парижане осознают, что контакты бразильца с бывшим клубом осложнят процесс переговоров о продлении срока контракта игрока.
По этой причине президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи направил в «Барселону» сообщение с просьбой оставить Неймара в покое, утверждает Catalunya Radio.
Срок действующего контракта форварда с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Барса» оценивает Неймара в 100 млн евро и попытается подписать его этим летом.