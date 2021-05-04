Тафгай Джон Скотт про Уилсона: «НХЛ, черт возьми, что происходит? Нет никакого оправдания тому, что сделал Том»

Теги Рейнджерс Вашингтон НХЛ Sports.ru Джон Скотт Артемий Панарин Том Уилсон Павел Бучневич брань Хоккей

Тафгай Джон Скотт прокомментировал действия нападающего «Вашингтона» Тома Уилсона в матче против «Рейнджерс».

«Только что закончил снимать видео о Томе Уилсоне, о том, какая дисквалификация должна быть ему назначена, о том, что с его стороны было бессмысленно опрокидывать Панарина на лед и бить Бучневича по лицу, когда он лежал на льду. Это безжалостный и ужасный хоккей.

Я говорил, что уважаю Уилсона. Мне нравится стиль его игры, но сейчас он пересек черту. Потом я узнал, что его всего лишь оштрафовали на 5 тысяч долларов. НХЛ, черт возьми, что происходит?

Штраф – это какая-то шутка. Нет никакого оправдания тому, что сделал Том. На мой взгляд, это просто безумие, что он получил только штраф. Он рецидивист. У меня нет слов.

Если на льду случается стычка, и ты видишь звездного игрока, его можно ударить, делать все что угодно. Худшее, что произойдет – это пять тысяч долларов штрафа.

Мне жаль Артемия Панарина. Парень пришел на помощь товарищу по команде, чтобы успокоить ситуацию, а Уилсон прыгнул на него. НХЛ, позор вам. Вы должны были сделать что-то, чтобы защитить Панарина», – заявил Скотт.

Игрок «Вашингтона» ударил лежачего Бучневича и швырнул на лед Панарина. А Овечкин вернулся после травмы, но сыграл всего 39 секунд

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья