Тафгай Джон Скотт про Уилсона: «НХЛ, черт возьми, что происходит? Нет никакого оправдания тому, что сделал Том»

Тафгай Джон Скотт прокомментировал действия нападающего «Вашингтона» в матче против .

«Только что закончил снимать видео о Томе Уилсоне, о том, какая дисквалификация должна быть ему назначена, о том, что с его стороны было бессмысленно опрокидывать Панарина на лед и бить Бучневича по лицу, когда он лежал на льду. Это безжалостный и ужасный хоккей.

Я говорил, что уважаю Уилсона. Мне нравится стиль его игры, но сейчас он пересек черту. Потом я узнал, что его всего лишь оштрафовали на 5 тысяч долларов. НХЛ, черт возьми, что происходит?

Штраф – это какая-то шутка. Нет никакого оправдания тому, что сделал Том. На мой взгляд, это просто безумие, что он получил только штраф. Он рецидивист. У меня нет слов.

Если на льду случается стычка, и ты видишь звездного игрока, его можно ударить, делать все что угодно. Худшее, что произойдет – это пять тысяч долларов штрафа.

Мне жаль . Парень пришел на помощь товарищу по команде, чтобы успокоить ситуацию, а Уилсон прыгнул на него. , позор вам. Вы должны были сделать что-то, чтобы защитить Панарина», – заявил Скотт.

Игрок «Вашингтона» ударил лежачего Бучневича и швырнул на лед Панарина. А Овечкин вернулся после травмы, но сыграл всего 39 секунд