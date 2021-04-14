ЦСКА может арендовать Комличенко у «Динамо» (Metaratings.ru)

Нападающий может продолжить карьеру в ЦСКА.

Армейцы могут арендовать 25-летнего форварда. Сейчас ЦСКА ищет нападающего и отдает предпочтение футболистам с российским паспортом. Вопрос с продлением аренды или выкупом у «Далянь Про» нападающего пока не решен, пишет Metaratings.ru.

Красно-синие по-прежнему заинтересованы в услугах Комличенко. В 2019 году ЦСКА пытался заполучить форварда, но «Млада Болеслав» не отпустил россиянина в аренду. В итоге футболист перешел в «Динамо» за 3,5 млн евро.

Ранее стало известно о том, что «Динамо» готово отдать Комличенко в аренду. Рассматриваются варианты как в , так и в зарубежных чемпионатах.

В этом сезоне 25-летний форвард провел 24 матча и забил четыре гола, три из которых – с пенальти. Его статистику можно изучить здесь.