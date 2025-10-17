  • Спортс
  Романцев об иностранных тренерах: «Надо поставить задачу изучать русский. Может, уменьшать им зарплату, если они не будут знать язык в течение какого‑то времени»
Романцев об иностранных тренерах: «Надо поставить задачу изучать русский. Может, уменьшать им зарплату, если они не будут знать язык в течение какого‑то времени»

Олег Романцев предложил уменьшать зарплату тренерам из-за незнания русского языка.

«Если иностранные специалисты будут хорошими, то пусть приезжают к нам. Почему их не должно быть?

Хорошие иностранные специалисты действительно есть. Но им надо поставить задачу изучать русский язык в течение какого‑то времени.

И, может быть, уменьшать им зарплату, если они в течение какого‑то времени не будут знать язык. Это очень действенная вещь», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев.

Олег Романцев: «В контрактах зарубежных игроков и тренеров должно быть знание русского языка. Мы себя унижаем тем, что за ними ходят переводчики. Черчесов работал за рубежом, общался»

