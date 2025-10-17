Романцев об иностранных тренерах: «Надо поставить задачу изучать русский. Может, уменьшать им зарплату, если они не будут знать язык в течение какого‑то времени»
Олег Романцев предложил уменьшать зарплату тренерам из-за незнания русского языка.
«Если иностранные специалисты будут хорошими, то пусть приезжают к нам. Почему их не должно быть?
Хорошие иностранные специалисты действительно есть. Но им надо поставить задачу изучать русский язык в течение какого‑то времени.
И, может быть, уменьшать им зарплату, если они в течение какого‑то времени не будут знать язык. Это очень действенная вещь», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев.
Олег Романцев: «В контрактах зарубежных игроков и тренеров должно быть знание русского языка. Мы себя унижаем тем, что за ними ходят переводчики. Черчесов работал за рубежом, общался»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
