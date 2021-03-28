«Краснодар» хочет подписать Заболотного

работает над переходом форварда Антона Заболотного, сообщает журналист «РБ Спорт» Сергей Егоров.

Срок контракта 29-летнего игрока с «Сочи» истекает этим летом, и стороны вели переговоры о продлении соглашения. Клуб предлагал россиянину пойти на двукратное понижение зарплаты – 500 тысяч евро вместо миллиона.

«Краснодар» предложил Заболотному подписать контракт на условиях, превышающих предложение «Сочи».

В 25 матчах нынешнего сезона РПЛ Заболотный забил 9 голов, побив свой личный рекорд в высшем дивизионе. Статистика футболиста – здесь.