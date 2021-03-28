«Краснодар» хочет подписать Заболотного

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Антон Заболотный Сочи Сергей Егоров журналист Футбол

«Краснодар» работает над переходом форварда «Сочи» Антона Заболотного, сообщает журналист «РБ Спорт» Сергей Егоров.

Срок контракта 29-летнего игрока с «Сочи» истекает этим летом, и стороны вели переговоры о продлении соглашения. Клуб предлагал россиянину пойти на двукратное понижение зарплаты – 500 тысяч евро вместо миллиона.

«Краснодар» предложил Заболотному подписать контракт на условиях, превышающих предложение «Сочи».

В 25 матчах нынешнего сезона РПЛ Заболотный забил 9 голов, побив свой личный рекорд в высшем дивизионе. Статистика футболиста – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья