Глава ЛГБТ-группы фанатов «Челси» о каминг-ауте футболистов: «Мне жаль того, кто решится. Сейчас такой игрок не будет чувствовать себя в безопасности»

Cопредседатель ЛГБТ-группы болельщиков Chelsea Pride Трейси Браун высказалась о потенциальном признании в нетрадиционной сексуальной ориентации от одного из игроков «синих».

«Мне жаль того, кто на это решится. Сейчас такую информацию скорее сольют, нежели игрок признается сам.

На матчах женских команд очень редко можно услышать гомофобские оскорбления. На матчах мужчин, на играх «Челси» вы услышите кричалки о «мальчиках по вызову» про «Челси» (кричалка о rent boys – гомофобский чант, который скандируют некоторые болельщики клубов-соперников «Челси» – примечание .ru). Фанаты «Манчестер Юнайтед» будут скандировать это всю игру.

Если бы я была игроком мужской команды «Челси», выходила бы на поле и слышала все это, я бы не сделала каминг-аут. Сейчас такой игрок не будет чувствовать себя в безопасности», – сказала болельщица.