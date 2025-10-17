«Шанхай» Слуцкого победил во втором матче Суперлиги подряд – 2:1 «Циндао Вест Кост». Команда Леонида Слуцкого отстает от лидирующего «Порта» на три очка

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Циндао Вест Кост» в 27-м туре Суперлиги Китая (2:1).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире. Комментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский. На 13-й минуте «Циндао Вест Кост» вышел вперед после гола Матеуса Индио, на 20-й минуте У Си сравнял счет с пенальти. На 38-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Сунь Цзе, на 45-й вторую красную карточку у «Циндао» получил Чжан Чэндун.

На 58-й минуте Юй Ханьчао забил второй гол шанхайцев.

«Шэньхуа» выиграл во втором матче Суперлиги подряд, в прошлом туре разгромили «Мэйчжоу Хакка» (6:1). До этого команда не побеждала три игры в чемпионате Китая.

В следующем матче «Шанхай» 22 октября сыграет дома с корейским «Сеулом» в азиатской Лиге чемпионов, начало трансляции в 15:15 по московскому времени. В Суперлиге команда Леонида Слуцкого 26 октября примет «Далянь Инбо», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире – старт в 14:35 по московскому времени.