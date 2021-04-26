Шипачев пропустит ЧМ-2021 из-за травмы верхней части тела

Форвард Вадим Шипачев не примет участия в чемпионате мира.

34-летний форвард не сыграет на ЧМ-2021 из-за травмы верхней части тела.

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге.

« покинул расположение национальной команды из-за повреждения верхней части тела. К сожалению, центрфорвард не успеет восстановиться к чемпионату мира.

Штаб сборной желает Вадиму здоровья, скорейшего возвращения в строй и очень рассчитывает на хоккеиста в олимпийском сезоне», – говорится в твиттере ФХР.

В завершившемся сезоне КХЛ Шипачев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 67 (20+47) очков в 57 играх.

В плей-офф Вадим записал на свой счет 7 (1+6) баллов в 10 матчах. Его статистику смотрите здесь.