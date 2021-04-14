Экс-тренер «Бенфики» Витория будет получать в «Спартаке» 4,5 млн евро в год. Контракт – на три сезона (O Jogo)

Новым тренером «Спартака», вероятно, станет Руй Витория, ранее работавший с «Бенфикой».
По информации O Jogo, московский клуб близок к договоренности с 51-летним специалистом. Тренер подпишет со «Спартаком» контракт либо по схеме «2+1», либо на три года и будет зарабатывать в клубе около 4,5 миллионов евро в год.
В «Спартаке» с ним будет работать большая часть штаба, с которым тренер сотрудничал ранее.
В конце декабря 2020 года специалист покинул должность главного тренера команды «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.