Экс-тренер «Бенфики» Витория будет получать в «Спартаке» 4,5 млн евро в год. Контракт – на три сезона (O Jogo)

Новым тренером , вероятно, станет , ранее работавший с «Бенфикой».

По информации O Jogo, московский клуб близок к договоренности с 51-летним специалистом. Тренер подпишет со «Спартаком» контракт либо по схеме «2+1», либо на три года и будет зарабатывать в клубе около 4,5 миллионов евро в год.

В «Спартаке» с ним будет работать большая часть штаба, с которым тренер сотрудничал ранее.

В конце декабря 2020 года специалист покинул должность главного тренера команды «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.