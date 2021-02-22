Тина Канделаки: «Знаем, как Зарема любит футбол и болеет за «Спартак». Красивая и умная женщина – дополнительный стимул для команды»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия телевидение Матч ТВ Тина Канделаки Зарема Салихова Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на включение Заремы Салиховой в состав совета директоров московского «Спартака».

«Очень рада назначению Заремы Салиховой в совет директоров клуба. «Матч ТВ» будет рад сделать с Заремой большое и развернутое интервью. Знаем не по наслышке, как она любит футбол и болеет за «Спартак»!

А вам, спартаковские болельщики, можно только позавидовать. Красивая и умная женщина всегда дополнительный стимул для команды и будущих побед.

Одним словом, Мы – сильные женщины, готовы вас вдохновлять. Всех с майскими праздниками. Отдыхаем и надеемся на лучшее», – написала Канделаки.

Примечание: орфография и пунктуация автора сохранены.

Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака» и возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям

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