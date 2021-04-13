РФС об игре «Зенит» – «Локо»: «Неуважительное отношение к болельщикам гостевой команды омрачает чемпионский праздник»

РФС выступил с заявлением по поводу ситуации с болельщиками «Локомотива», сложившейся на игре 28-го тура между московским клубом и (1:6).

«Российский футбольный союз внимательно следит за проверкой всех аспектов организации матча «Зенит» – «Локомотив» в Санкт-Петербурге, которую проводит российская Премьер-лига.

Надеемся, что РПЛ изучит факты, перечисленные в заявлении ФК «Локомотив». Сложившаяся ситуация получит оценку на ближайшем Комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, куда будут приглашены представители службы безопасности ФК «Зенит» и МВД.

Считаем, что неуважительное отношение к болельщикам гостевой команды недопустимо и омрачает чемпионский праздник, нивелирует усилия ФК «Зенит» по подготовке такого важного события. Наша общая задача – создавать максимально комфортные условия для болельщиков, которые приходят на стадион.

готов оказать максимальную поддержку всем участникам процесса организации матчей, чтобы такие ситуации не повторялись», – сказано в заявлении.

Беспредел с фанатами «Локо» в Питере: не выпускали со стадиона, ОМОН запихивал людей в автобусы, на дистанцию полиция забила