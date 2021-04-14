Кукуян назначен на игру «Локо» – «Динамо», Мешков – на ЦСКА – «Краснодар». Безбородов будет судить матч «Спартака» с «Химками»

Стало известно, какие арбитры и инспекторы будут работать на матчах 29-го тура .

– «Тамбов»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты – Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Тихон Калугин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Сочи» – «Ротор»: судья – Сергей Карасев; ассистенты – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Владимир Овчинников.

«Уфа» – : судья – Владимир Москалев; ассистенты – Роман Усачев, Илья Елеференко; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

– : судья – Павел Кукуян; ассистенты – Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Тарас Безубяк.

«Арсенал» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников; ассистенты – Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков; ассистенты – Дмитрий Сафьян, Кирилл Большаков; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Урал» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты – Дмитрий Чельцов, Денис Березнов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.

«Спартак» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Николай Волошин; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Эдуард Малый.