Россия предложила ужесточить правила перехода в другие сборные, Канада, Китай и Италия – за анонимных судей: идеи федераций к Конгрессу ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предложения федераций по реформам к следующему конгрессу.

Конгресс ISU планируется провести на Пхукете 6-10 июня 2022 года, однако некоторые предложения, которые оцениваются как срочные, ISU может рассмотреть в онлайн-режиме уже этим летом.

Совет ISU, а также фигурного катания США предложили заменить в названии женского одиночного катания слово «ladies» (дамы) на слово «women» (женщины). Предложение соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета ( ) по вопросам гендерного равенства.





Канада предлагает поднять максимальный юниорский возраст в парном катании и танцах на льду до 21 года. Причина: парное катание и танцы требуют от фигуристов дополнительного развития, чтобы обеспечить безопасность.





Россия предложила ужесточить правила перехода в другие сборные: фигуристам – участникам национального чемпионата, желающим перейти в другую страну, необходимо будет получить разрешение федерации. Ранее это требовалось только участникам международных турниров.



В качестве причины называется то, что фигуристы, прошедшие отбор на национальный чемпионат, обычно имеют довольно высокий уровень и получают материальную поддержку от своих федераций и клубов. Поэтому отсутствие контроля за переходами фигуристов такого уровня создаст серьезные разногласия между спортсменами и их клубами.





В качестве причины называется то, что фигуристы, прошедшие отбор на национальный чемпионат, обычно имеют довольно высокий уровень и получают материальную поддержку от своих федераций и клубов. Поэтому отсутствие контроля за переходами фигуристов такого уровня создаст серьезные разногласия между спортсменами и их клубами. Еще одно предложение России – увеличить количество рекламных мест на экипировке национальных сборных. Сейчас таких мест четыре, Россия предлагает расширить это число до шести.





Венгрия предложила проводить юниорский чемпионат Европы и юниорский чемпионат четырех континентов. Это объясняется необходимостью большего числа стартов для юниоров. В случае трудностей с финансированием возможна организация турниров один раз в два года. Совет ISU отметил, что предложение нуждается в тщательной оценке и обсуждении.





Канада, Китай и Италия предложили сделать судейство анонимным. В этом случае на всех турнирах по фигурному катанию имена судей будут публиковаться только после завершения мероприятия.





Еще одно предложение Канады: повысить коэффициент за компоненты в женской произвольной программе до 2, как у мужчин. В короткой программе останется прежнее значение – 0,8.





Совет ISU предлагает увеличить продолжительность чемпионата мира по фигурному катанию с семи до восьми дней, начиная с сезона-2022/23. Это связано с возможным введением на ЧМ отборочных раундов в финальную часть соревнований.





Комитет по одиночному и парному катанию предлагает приравнять комбинации прыжков по стоимости к каскадам. Это предложение не будет рассмотрено ранее лета 2022 года, а изменения, если они будут приняты, начнут действовать с сезона-2022/23.





Предложение Норвегии о поднятии возрастного ценза в одиночном катании с 15-ти до 16-17 лет не будет рассматриваться раньше оффлайн-конгресса в 2022 году.

До 15 июня 2021 года ISU сформирует и опубликует окончательный перечень вопросов, по которым члены ISU должны будут проголосовать уже этим летом в онлайн-режиме. Результаты голосования будут обнародованы 30 июня 2021 года.

С полным списком предложений можно ознакомиться в документе на сайте ISU.