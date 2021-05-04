Капризов сделал дубль. У него 47 очков в 52 матчах

Форвард «Миннесоты» забросил две шайбы в матче чемпионата с «Вегасом» (2:3 ОТ) и был признан второй звездой.

Россиянин набрал очки (4+2) в 4-й игре подряд.

Всего в 52 матчах сезона на его счету 47 (26+21) баллов.

Сегодня Капризов провел на льду 20:26 – лучший показатель среди нападающих «Уайлд» (2:22 – в большинстве), нанес 4 броска в створ ворот, применил 1 силовой прием, получил 2 минуты штрафа, завершив матч с полезностью «+1».

Капризов подрался с Уайтклаудом и разбил ему нос в матче с «Вегасом»