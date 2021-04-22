Кирилл Семенов подписал с «Торонто» контракт новичка на сезон-2021/22

Форвард «Авангарда» Кирилл Семенов продолжит карьеру в Северной Америке.
«Торонто» объявил о подписании контракта новичка с 26-летним нападающим на сезон-2021/22.
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Семенов провел 60 игр и набрал 26 (10+16) очков. В плей-офф на его счету 9 (4+5) баллов в 23 матчах.
Кирилл стал обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда». Срок его соглашения с клубом истек 30 апреля.
Подробную статистику выступлений Семенова смотрите здесь.
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