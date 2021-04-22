Кирилл Семенов подписал с «Торонто» контракт новичка на сезон-2021/22

Форвард продолжит карьеру в Северной Америке.

объявил о подписании контракта новичка с 26-летним нападающим на сезон-2021/22.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Семенов провел 60 игр и набрал 26 (10+16) очков. В плей-офф на его счету 9 (4+5) баллов в 23 матчах.

Кирилл стал обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда». Срок его соглашения с клубом истек 30 апреля.

Подробную статистику выступлений Семенова смотрите здесь.

«Авангард» собирал чемпионскую команду три года. Из тех, кто еще играл в Омске (а не Балашихе), остались только трое