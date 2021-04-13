Форвард «Крыльев» Сергеев побил рекорд первой лиги по голам за сезон, забив 39 мячей. У него дубль «Спартаку-2»

Теги Крылья Советов Олимп-ФНЛ рекорды Андрей Федьков Спартак-2 Иван Сергеев Футбол

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев сделал дубль в матче со «Спартаком-2» (2:0, второй тайм) в перенесенном матче 35-го тура Олимп-ФНЛ.

Эти мячи стали для 25-летнего россиянина 38-м и 39-м в нынешнем розыгрыше ФНЛ. Он побил рекорд по забитым голам за сезон в первой лиге.

Предыдущий рекорд в 2004 году был установлен Андреем Федьковым – 38 голов в составе «Терека» во втором по силе российском дивизионе.

В оставшихся матчах ФНЛ клубу из Самары предстоит сыграть с «Краснодаром-2» и «Балтикой». Также «Крылья» встретятся с «Локомотивом» в финале Бетсити Кубка России.

С полной статистикой форварда «Крыльев» можно ознакомиться здесь.

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