Форвард «Крыльев» Сергеев побил рекорд первой лиги по голам за сезон, забив 39 мячей. У него дубль «Спартаку-2»

Форвард сделал дубль в матче со «Спартаком-2» (2:0, второй тайм) в перенесенном матче 35-го тура .

Эти мячи стали для 25-летнего россиянина 38-м и 39-м в нынешнем розыгрыше ФНЛ. Он побил рекорд по забитым голам за сезон в первой лиге.

Предыдущий рекорд в 2004 году был установлен – 38 голов в составе «Терека» во втором по силе российском дивизионе.

В оставшихся матчах ФНЛ клубу из Самары предстоит сыграть с «Краснодаром-2» и «Балтикой». Также «Крылья» встретятся с «Локомотивом» в финале Бетсити Кубка России.

С полной статистикой форварда «Крыльев» можно ознакомиться здесь.