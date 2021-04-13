«Барса» оценивает Неймара в 100 млн евро и попытается подписать его летом

попытается подписать нападающего «ПСЖ» после вылета парижан из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (0:2, первый матч – 1:2) на стадии 1/2 финала.

Как пишет As, президент каталонского клуба считает, что трансфер бразильца положительно скажется на «Барсе». Во-первых, он повысит ценность бренда «Барселоны». Во-вторых, повысит уровень команды, за которую выступает много молодых футболистов. В-третьих, переход Неймара повлияет на Лионеля Месси, который пока не принял окончательного решения о своем будущем.

Еще при бывшем президенте футболисты «Барселоны» выражали готовность пойти на снижение зарплат ради подписания Неймара.

«Барселона» оценивает бразильца в 100 миллионов евро. В клубе полагают, что, если удастся продать некоторых футболистов, у «Барсы» будет такая сумма. Однако сделка по возвращению футболиста в Каталонию не будет легкой. «ПСЖ» не намерен легко отпускать Неймара.

Срок действующего контракта форварда с истекает летом 2022 года. Сообщалось, что стороны близки к продлению соглашения, однако новый контракт еще не подписан.

Со статистикой 29-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.