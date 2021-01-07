«Боруссия» запросила информацию об Азмуне (Николо Скира)

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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун интересен дортмундской «Боруссии».

Немецкий клуб запросил информацию о 26-летнем форварде, пишет журналист Николо Скира.

В январе уже сообщалось об интересе «Дортмунда» к иранцу. Тогда появилась информация о том, что «Зенит» оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Азмун забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах РПЛ. Форвард лидирует в списке бомбардиров российского чемпионата.

С полной статистикой игрока сборной Ирана можно ознакомиться здесь.

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