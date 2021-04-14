«Крылья», «Оренбург», «Алания», «Торпедо» и «Балтика» не получили лицензию для РПЛ, «Нижний» – получил. Апелляция – 12 мая

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия РФС Олимп-ФНЛ Торпедо Балтика Арсенал Тула Ротор Оренбург Нефтехимик Уфа Алания Владикавказ Нижний Новгород Футбол

Состоялось заседание комиссии по лицензированию клубов на получение лицензии РФС I.

«Крылья Советов», «Оренбург», «Торпедо», «Нефтехимик», «Алания» и «Балтика» не получили лицензию, дающую право выступления в РПЛ.

 «Арсенал», «Ротор», «Уфа» и «Нижний Новгород» получили лицензии.

Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.

«Крылья Советов» обеспечили себе первое место в Олимп-ФНЛ. «Оренбург» на данный момент идет на втором месте, дающем право прямого выхода в РПЛ. «Нижний Новгород» и «Алания» сейчас занимают третье и четвертое места соответственно, что дает право на участие в стыковых матчах.

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