«Крылья», «Оренбург», «Алания», «Торпедо» и «Балтика» не получили лицензию для РПЛ, «Нижний» – получил. Апелляция – 12 мая

Состоялось заседание комиссии по лицензированию клубов на получение лицензии РФС I.

, , , «Нефтехимик», «Алания» и не получили лицензию, дающую право выступления в .

«Арсенал», «Ротор», «Уфа» и «Нижний Новгород» получили лицензии.

Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.

«Крылья Советов» обеспечили себе первое место в Олимп-ФНЛ. «Оренбург» на данный момент идет на втором месте, дающем право прямого выхода в РПЛ. «Нижний Новгород» и «Алания» сейчас занимают третье и четвертое места соответственно, что дает право на участие в стыковых матчах.