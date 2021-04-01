Директор «Спартака» Попов: «Лимит не должен создавать тепличные условия. Формат 10+15 логичнее, чем 8+17»

Спортивный директор поделился мнением о действующем в лимите на легионеров.

– В футбольных кругах обсуждается возможная смена формата лимита – до 10 или 12 легионеров в заявке. Какова ваша позиция?

– Лимит, защищая интересы россиян, не должен создавать тепличные условия для группы игроков. Нынешний формат лимита не делает ни того, ни другого. Формат 10+15 более логичен, чем формат 8+17. В формате 10+15 ни одному из россиян не будет гарантировано место в составе.

Задача – создать конкурентную среду. Что касается иностранцев, то можно ввести порог качества, как это есть в Голландии, Англии: количество матчей за сборную или минимальная зарплата для иностранца.

– Если вопрос о смене формата лимита будет обсуждаться летом, вы его будете продвигать?

– Конечно, это в наших интересах. 10+15 – лучший формат, чем 8+17, – сказал Попов.