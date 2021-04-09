«Барселона» не вышла из Суперлиги, «Авангард» снова уступил ЦСКА, «Реал» и «Юве» могут исключить из еврокубков, Чайковский вместо гимна РФ и другие новости утра

1. «Авангард» дома уступил ЦСКА (1:2) в третьем матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина и горит 1-2. Максим Шалунов продолжает зажигать.

2. «Барселона» дома крупно переиграла «Хетафе» (5:2) в 31-м туре Ла Лиги. Месси набрал 3 (2+1) очка, он забивает 25+ голов в чемпионате рекордные 12 сезонов подряд.

3. НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Айлендерс» (1:0 Б), Кузнецов забил победный буллит, Самсонов сыграл на ноль во 2-й раз в сезоне, Варламов – в 5-й. «Рейнджерс» уступили «Филадельфии», несмотря на очередной гол Панарина. Все результаты дня – здесь.

4. «Реал» и «Ювентус» могут исключить из еврокубков на следующий сезон за участие в Суперлиге. УЕФА вышел на тропу войны? В АПЛ может поменяться регламент – клубы хотят исключать из турнира за новую попытку создания Суперлиги. «Барселона» решила не выходить из Суперлиги: «Отказ был бы исторической ошибкой. Нужен глубокий анализ».

5. МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских играх.

6. НБА. 27+16 от Янниса помогли «Милуоки» победить «Филадельфию» и другие результаты.

7. Рублев, Надаль, Циципас, Синнер, Шварцман вышли в 1/4 финала в Барселоне. Кудерметова пробилась в 1/4 финала в Стамбуле, Звонарева выбыла. Александрова, Халеп, Свитолина, Соболенко, Плишкова сыграют в 1/4 финала в Штутгарте.

8. Медведева побывала на открытии Московского международного кинофестиваля. Кстати, там уже случился скандал: гей-драму про убийц-фанатов «Спартака» и ЦСКА сняли с показа на ММКФ-2021.

9. Трансферы. «Краснодар» сделал «Локо» предложение о трансфере хавбека Мухина. Олич хочет позвать Чорлуку в ЦСКА. Агуэро подпишет контракт с «Барселоной» на два года, только если Месси останется.

10. Панарин, Бучневич, Проворов и Дадонов, видимо, не сыграют за Россию на ЧМ-2021, а Тарасенко – может.

11. Исполком МОК одобрил предложение изменить девиз Олимпийских игр на «Быстрее, выше, сильнее – вместе». Правило о запрете протестов на Олимпийских играх останется в силе, его поддержали 76 процентов спортсменов.

12. Большунов, Устюгов, Непряева, Ступак и Сорина вошли в состав сборной России по лыжам на сезон-2021/22.

13. В 32-м туре Серии А «Рома» дома сыграла вничью с «Аталантой» (1:1), российский хавбек Алексей Миранчук снова просидел в запасе весь матч. «Наполи» разгромил «Лацио» (5:2).

14. Рамзан Кадыров назвал «черным пиаром» новости о спорной победе своего сына.

15. Дмитрий Мазепин занял 151-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Состояние отца пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина оценивается в 800 миллионов долларов, за 8 лет оно снизилось вчетверо.

16. Следственный комитет Беларуси объявил в розыск чемпионку мира по плаванию Александру Герасименю.

Цитаты дня:

«12-летний мальчик теперь не выдерживает счет 0:0 дольше 12 минут. Изменения нужны». Экс-директор «Реала» Вальдано о падении интереса к футболу

Президент УЕФА: «244 из 247 клубов Европы на нашей стороне. Ждем, когда все осознают ошибки и пострадают от последствий»

Александр Зайцев о музыке Чайковского: «У нас есть гимн! Пусть у США на флаге вместо звезд будет мусульманский полумесяц»

Плющев о Панарине: «За сборную России должны выступать люди, которые любят, уважают и ценят свою страну»

Флорентино Перес: «Без Суперлиги трансферы Мбаппе и Холанда невозможны. И не только для «Реала»

Флорентино Перес: «Евролига спасла баскетбол. Футбол чем-то отличается, или я что-то не понимаю?»

Артем Дзюба: «Думаю, все рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол»