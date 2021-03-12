Следственный комитет Беларуси объявил в розыск чемпионку мира по плаванию Александру Герасименю

Пресс-служба Следственного комитета Беларуси сообщила, что трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя объявлена в розыск.
Также в розыск объявлен исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин. Герасименя возглавляет этот фонд.
«Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина.
Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч.3 ст.361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в телеграм-канале СК Беларуси.
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