Следственный комитет Беларуси объявил в розыск чемпионку мира по плаванию Александру Герасименю

Пресс-служба Следственного комитета Беларуси сообщила, что трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя объявлена в розыск.

Также в розыск объявлен исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин. Герасименя возглавляет этот фонд.



«Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина.

Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч.3 ст.361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в телеграм-канале СК Беларуси.

«Хочется просто не быть скотиной». Спортсмены Беларуси – о том, что происходит в стране и своих требованиях