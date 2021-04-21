Зайцев о музыке Чайковского: «У нас есть гимн! Пусть у США на флаге вместо звезд будет мусульманский полумесяц»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию поделился мнением о музыке Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в и .

По решению Спортивного арбитражного суда ( ) российские спортсмены в ближайшие 2 года могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

«При чем здесь гимн? Вообще возмущает сам факт того, что политические решения распространяются на спорт. Какого хрена запрещают символику на форме и гимн?!

Пьер де Кубертен перевернулся в гробу раз пять. Ерундой они занимаются, грубо говоря. Занимайтесь развитием спорта! Стреляют из пушки по воробьям – выдумывают то одно, то второе.

У каждой страны есть свой гимн. Я уважаю Петра Ильича Чайковского, но это неправомерный запрет. Мы прославляем свою страну под наш гимн. Завтра мне скажут поменять отчество, потому что у меня папа русский.

С надо было разговаривать намного жестче. У нас есть гимн! Пусть у американцев на флаге вместо звезд будет мусульманский полумесяц!» – сказал Зайцев.

Концерт №1 Чайковского – наш гимн в спорте. Композитора разгромили за эту музыку, и сейчас звучит вариант, который он не одобрял