Олич хочет позвать Чорлуку в ЦСКА. У защитника истекает контракт с «Локо»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич хочет пригласить в клуб защитника , сообщает «Чемпионат».

Контракт 35-летнего игрока с железнодорожниками истекает в конце сезона, и Олич рассматривает вариант с его подписанием.

«Олича и Чорлуку связывают давние и теплые отношения по сборной Хорватии.

Не исключено, что в ближайшее время между сторонами начнутся тесные переговоры», – сказал один из источников.

В текущем сезоне Чорлука провел 20 матчей в РПЛ и отдал 2 голевые передачи. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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