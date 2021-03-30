МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских играх

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Международный олимпийский комитет (МОК) уведомил Олимпийский комитет России (ОКР), что фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского утвержден в качестве музыкального сопровождения сборной России на Играх в Токио и Пекине

В ближайшее время МОК направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, в Международный паралимпийский комитет и оргкомитеты Олимпийских игр.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. 

В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню «Катюша» в качестве музыкального сопровождения спортсменов на крупных международных стартах, но CAS отклонил этот запрос. 

«Завершился непростой процесс всех согласований с МОК. Хочу поблагодарить своих коллег из МОК и ОКР за совместную работу.

С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей.

И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», – отметил глава ОКР Станислав Поздняков. 

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