«Краснодар» сделал «Локо» предложение о трансфере Мухина. Идут переговоры

«Краснодар» сделал предложение о трансфере полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника.
«Краснодарский клуб очень хочет приобрести полузащитника и предлагает Мухину очень хорошие условия», – сказал один из источников.
Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что пока «Локомотив» не устраивают предложенные условия. Переговоры продолжаются.
19-летний игрок провел 8 матчей за «Локомотив» в этом сезоне РПЛ, в марте он дебютировал в сборной России.
Ранее сообщалось, что Мухиным также интересуются «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Рубин» и «Ростов».