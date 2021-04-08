«Краснодар» сделал «Локо» предложение о трансфере Мухина. Идут переговоры

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Чемпионат.com Максим Мухин Футбол

«Краснодар» сделал предложение о трансфере полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника.

«Краснодарский клуб очень хочет приобрести полузащитника и предлагает Мухину очень хорошие условия», – сказал один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что пока «Локомотив» не устраивают предложенные условия. Переговоры продолжаются.

19-летний игрок провел 8 матчей за «Локомотив» в этом сезоне РПЛ, в марте он дебютировал в сборной России.

Ранее сообщалось, что Мухиным также интересуются «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Рубин» и «Ростов».

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