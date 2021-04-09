Нападающий «Барселоны» отметился дублем в матче 31-го тура Ла Лиги с (3:1, перерыв).

33-летний аргентинец забил 24-й и 25-й голы в сезоне . Месси забивает 25+ голов в чемпионате 12 сезонов подряд – это рекорд.

Форвард «Ювентуса» , выступавший за «Реал», забивал 25+ голов в 11 из 12 последних сезонов в чемпионатах. В сезоне-2018/2019 у него был 21 гол в Серии А.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барселоной» и «Хетафе».

После голов Месси поднимает два пальца в небо: так он благодарит бабушку, которая помогла ему начать карьеру