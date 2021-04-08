Чемпионат Италии. «Милан» – «Сассуоло», «Интер» сыграет со «Специей», «Ювентус» примет «Парму»

В 32-м туре Серии А во вторник «Фиорентина» Александра Кокорина обыграла «Верону» на выезде (2:1).

В среду, 21 апреля, принимает «Сассуоло», проводит гостевой матч со «Специей», противостоит «Парме».

В четверг, 22 апреля, примет «Аталанту» Алексея Миранчука, а в завершающем матче тура встретятся и «Лацио».

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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