Чемпионат Италии. «Милан» – «Сассуоло», «Интер» сыграет со «Специей», «Ювентус» примет «Парму»

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В 32-м туре Серии А во вторник «Фиорентина» Александра Кокорина обыграла «Верону» на выезде (2:1). 

В среду, 21 апреля, «Милан» принимает «Сассуоло», «Интер» проводит гостевой матч со «Специей», «Ювентус» противостоит «Парме». 

В четверг, 22 апреля, «Рома» примет «Аталанту» Алексея Миранчука, а в завершающем матче тура встретятся «Наполи» и «Лацио».

Чемпионат Италии

32-й тур

Милан – Сассуоло 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
21 апреля, 19.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
МиланДоннарумма, Кьер, Томори, Калабрия, Диогу Далот, Кессиэ, Мейте, Салемакерс, Чалханоглу, Ребич, Рафаэл Леау.
СассуолоКонсильи, Марлон, Феррари, Мюльдюр, Кирьякопулос, Обианг, Джуричич, Берарди, Локателли, Бога, Дефрель.

 

Удинезе – Кальяри
Дата проведения
21 апреля, 21.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Специя – Интер
Дата проведения
21 апреля, 21.45, «Альберто Пикко»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Болонья – Торино
Дата проведения
21 апреля, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Парма
Дата проведения
21 апреля, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Кротоне – Сампдория
Дата проведения
21 апреля, 21.45, «Эцио Шида»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Беневенто
Дата проведения
21 апреля, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Аталанта
Дата проведения
22 апреля, 19.30, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Лацио
Дата проведения
22 апреля, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Фиорентина 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
20 апреля, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45, пенальти Влахович, 0:2 – 65 Касерес, 1:2 – 72 Сальседо.
ВеронаСильвестри, Гюнтер (Маньяни, 69), Димарко, Давидович, Фараони, Лазович (Калинич, 79), Илич (Сальседо, 60), Бесса (Дзакканьи, 69), Тамез (Стураро, 69), Барак, Лазанья.
ФиорентинаДронговски, Бираги (Игор Жулио, 86), Пеццелья, Касерес, Венути, Амрабат, Пульгар, Рибери (Куаме, 77), Бонавентура (Кастровилли, 85), Мартинес, Влахович.
Предупреждения:
Бонавентура (19), Гюнтер (68), Стураро (90), Куаме (90), Мартинес (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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