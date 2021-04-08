Чемпионат Италии. «Милан» – «Сассуоло», «Интер» сыграет со «Специей», «Ювентус» примет «Парму»

В 32-м туре Серии А во вторник «Фиорентина» Александра Кокорина обыграла «Верону» на выезде (2:1).
В среду, 21 апреля, «Милан» принимает «Сассуоло», «Интер» проводит гостевой матч со «Специей», «Ювентус» противостоит «Парме».
В четверг, 22 апреля, «Рома» примет «Аталанту» Алексея Миранчука, а в завершающем матче тура встретятся «Наполи» и «Лацио».
32-й тур
- Дата проведения
- 21 апреля, 19.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Доннарумма, Кьер, Томори, Калабрия, Диогу Далот, Кессиэ, Мейте, Салемакерс, Чалханоглу, Ребич, Рафаэл Леау.
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.45, «Фриули»
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.45, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.45, «Эцио Шида»
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 22 апреля, 21.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
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Верона –
Сильвестри, Гюнтер (Маньяни, 69), Димарко, Давидович, Фараони, Лазович (Калинич, 79), Илич (Сальседо, 60), Бесса (Дзакканьи, 69), Тамез (Стураро, 69), Барак, Лазанья.
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Фиорентина –
Дронговски, Бираги (Игор Жулио, 86), Пеццелья, Касерес, Венути, Амрабат, Пульгар, Рибери (Куаме, 77), Бонавентура (Кастровилли, 85), Мартинес, Влахович.
- Предупреждения:
- Бонавентура (19), Гюнтер (68), Стураро (90), Куаме (90), Мартинес (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.