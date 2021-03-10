Исполком МОК одобрил предложение изменить девиз Олимпийских игр на «Быстрее, выше, сильнее – вместе»

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал предложение главы МОК Томаса Баха о внесении изменений в олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее».

В олимпийский девиз решено добавить слово «вместе»: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

Теперь мнение по этому вопросу выскажут члены МОК, после чего он может быть вынесен на голосование ближайшей сессии организации, которая должна пройти в через 3 месяца.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.