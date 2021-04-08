«Реал» и «Ювентус» могут исключить из еврокубков на следующий сезон за участие в Суперлиге

В УЕФА обсуждают вопрос о том, какому наказанию должны подвергнуться «Реал» и «Ювентус» за участие в создании .

«Реал» до сих пор не выступил с заявлением о выходе из числа участников турнира, а «Ювентус» в своем сообщении заявил, что клуб верит «в спортивную и коммерческую силу проекта», но признал, что на данном этапе шансы на его осуществление малы.

Как пишет As, УЕФА может отстранить оба клуба от участия в еврокубках в следующем сезоне. Это максимальное наказание, которое могут понести «Реал» и .

Мнения членов организации разделились: некоторые настаивают на максимальном наказании, другие же хотят, чтобы УЕФА отнесся к клубам более мягко. Сообщается, что этот вопрос будут рассматривать на совещании в пятницу.

Отмечается, что отстранить от нынешнего розыгрыша турнира УЕФА не сможет из-за обязательств перед спонсорами и вещателями.

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