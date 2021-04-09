Флорентино Перес: «Без Суперлиги трансферы Мбаппе и Холанда невозможны. И не только для «Реала»

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Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что кризис, разразившийся из-за пандемии коронавируса, не позволит клубам совершать крупные сделки.

«Этим летом больших трансферов не будет. А когда деньги от топ-клубов не поступают к более маленьким командам, страдают все.

Без Суперлиги трансферы Мбаппе и Холанда невозможны. И не только для «Реала», – сказал Перес в интервью El Larguero.

Об интересе «Реала» к Мбаппе и Холанду сообщалось неоднократно.

Француз в этом сезоне провел 28 матчей в Лиге 1 и забил 23 мяча, сделав 7 результативных передач. Норвежец отличился 23 раза и сделал 5 голевых пасов в 25 матчах Бундеслиги.

«Угрозы, оскорбления – как будто мы кого-то убили, сбросили атомную бомбу». Перес уверен, что Суперлига еще будет

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