Овечкин не выходил на лед в овертайме и серии буллитов в матче с «Айлендерс». Лавиолетт не назвал причину

Капитан не появлялся на льду в овертайме и серии буллитов в матче против (1:0 Б).

Последняя смена россиянина завершилась за 2:49 до конца третьего периода. После этого он на лед не выходил, хотя не покидал скамейку запасных.

«Я не знаю, что было не так. Я знаю только то, что в тот момент он был недоступен для игры», – сказал после матча главный тренер «столичных» .

Овечкин в итоге провел на льду 17 минут 18 секунд и остался без голов во втором матче подряд. В его активе 4 броска в створ и 3 силовых приема.