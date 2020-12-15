Овечкин не выходил на лед в овертайме и серии буллитов в матче с «Айлендерс». Лавиолетт не назвал причину

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не появлялся на льду в овертайме и серии буллитов в матче против «Айлендерс» (1:0 Б). 

Последняя смена россиянина завершилась за 2:49 до конца третьего периода. После этого он на лед не выходил, хотя не покидал скамейку запасных. 

«Я не знаю, что было не так. Я знаю только то, что в тот момент он был недоступен для игры», – сказал после матча главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт

Овечкин в итоге провел на льду 17 минут 18 секунд и остался без голов во втором матче подряд. В его активе 4 броска в створ и 3 силовых приема.

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