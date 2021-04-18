Флорентино Перес: «Евролига спасла баскетбол. Футбол чем-то отличается, или я что-то не понимаю?»

Президент и председатель футбольной Суперлиги Европы Флорентино Перес еще раз высказался в поддержку создания закрытых коммерческих лиг, приведя в пример баскетбольную Евролигу, существующую уже на протяжении 20 лет.

«В баскетболе это давно стало нормальным положением вещей. Чемпионат Испании проводится параллельно с Евролигой, и ничего плохого не происходит.

Евролига была создана клубами из Греции, Турции, России. У «Баварии» есть также баскетбольная команда, и она участвует в Евролиге (футбольная ранее отказалась от выступления в Суперлиге – прим. Sports.ru).

Поэтому я говорю, в чем проблема? Футбол отличается чем-то от баскетбола, или я что-то не понимаю? Это важно – в баскетболе такая лига была создана, и люди не жалуются. спасла европейский баскетбол», – рассказал Перес.

Футболисты утащили идею Суперлиги у баскетбола. Там самые богатые клубы продавили свое еще 20 лет назад

Суперлигу погубила самонадеянность Переса и Аньелли. Но даже их лицемерие не остановит новые бегства