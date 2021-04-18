Флорентино Перес: «Евролига спасла баскетбол. Футбол чем-то отличается, или я что-то не понимаю?»

Президент «Реала» и председатель футбольной Суперлиги Европы Флорентино Перес еще раз высказался в поддержку создания закрытых коммерческих лиг, приведя в пример баскетбольную Евролигу, существующую уже на протяжении 20 лет.
«В баскетболе это давно стало нормальным положением вещей. Чемпионат Испании проводится параллельно с Евролигой, и ничего плохого не происходит.
Евролига была создана клубами из Греции, Турции, России. У «Баварии» есть также баскетбольная команда, и она участвует в Евролиге (футбольная «Бавария» ранее отказалась от выступления в Суперлиге – прим. Sports.ru).
Поэтому я говорю, в чем проблема? Футбол отличается чем-то от баскетбола, или я что-то не понимаю? Это важно – в баскетболе такая лига была создана, и люди не жалуются. Евролига спасла европейский баскетбол», – рассказал Перес.
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