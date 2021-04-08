Агуэро подпишет контракт с «Барсой» на два года, только если Месси останется

Вопрос о переходе нападающего Серхио Агуэро из в «Барселону» на правах свободного агента еще не решен окончательно.

Как сообщает As со ссылкой на окружение форварда, аргентинец согласовал контракт с «Барсой» сроком на 2 года, но подпишет его только в случае, если останется в каталонском клубе.

Агуэро хочет играть за «Барселону», только если он будет делать это рядом с Месси. О теплых дружеских отношениях футболистов известно довольно давно.

Если 32-летний форвард присоединится к «Барсе», то сделает это, согласившись на роль запасного нападающего.

При этом источники в каталонском клубе опровергают наличие договоренности с Агуэро по контракту. Некоторые источники в «Барсе» полностью опровергают интерес клуба к нападающему.

Как утверждалось ранее, Агуэро сообщил семье и друзьям, что подпишет с «Барсой» контракт на 2 сезона.

В нынешнем сезоне он провел 9 игр и забил один мяч. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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