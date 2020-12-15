Панарин, Бучневич, Проворов и Дадонов не сыграют на ЧМ-2021 («Хоккей без зрителей»)

Появилась информация о том, кто из хоккеистов не поможет сборной России на ЧМ-2021.

В национальную команду не приедут шесть хоккеистов, об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Это защитники и , а также нападающие , , и .

Ранее сообщалось, что вызов в сборную получат Никита Зайцев, Артем Зуб, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко и Александр Барабанов.

пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.