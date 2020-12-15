Панарин, Бучневич, Проворов и Дадонов не сыграют на ЧМ-2021 («Хоккей без зрителей»)

Появилась информация о том, кто из хоккеистов НХЛ не поможет сборной России на ЧМ-2021.
В национальную команду не приедут шесть хоккеистов, об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Это защитники Илья Любушкин и Иван Проворов, а также нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич, Евгений Дадонов и Владислав Наместников.
Ранее сообщалось, что вызов в сборную получат Никита Зайцев, Артем Зуб, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко и Александр Барабанов.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.