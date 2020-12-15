Панарин, Бучневич, Проворов и Дадонов не сыграют на ЧМ-2021 («Хоккей без зрителей»)

Теги Сборная России по хоккею Рейнджерс Филадельфия Оттава Детройт Аризона Евгений Дадонов НХЛ ЧМ по хоккею Артемий Панарин Владислав Наместников Илья Любушкин Павел Бучневич Иван Проворов Хоккей

Появилась информация о том, кто из хоккеистов НХЛ не поможет сборной России на ЧМ-2021.

В национальную команду не приедут шесть хоккеистов, об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Это защитники Илья Любушкин и Иван Проворов, а также нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич, Евгений Дадонов и Владислав Наместников.

Ранее сообщалось, что вызов в сборную получат Никита Зайцев, Артем Зуб, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко и Александр Барабанов.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья