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    НБА. «Милуоки» встретится с «Филадельфией», «Лейкерс» сыграют с «Далласом» и другие матчи

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    В четверг, 22 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.

    «Бостон» Тейтума и Брауна примет «Финикс» Пола и Букера. Во встрече фаворитов Восточной конференции сыграют «Милуоки» Янниса Адетокумбо и «Филадельфия» Джоэла Эмбиида.

    «Даллас» Луки Дончича на своей площадке попробует обыграть действующих чемпионов «Лейкерс». В состав команды из Лос-Анджелеса должен вернуться звездный форвард Энтони Дэвис, пропустивший 30 последних матчей из-за травмы.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Финикс
    Дата проведения
    23 апреля, 02.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Орландо – Новый Орлеан
    Дата проведения
    23 апреля, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Филадельфия
    Дата проведения
    23 апреля, 02.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Детройт
    Дата проведения
    23 апреля, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Шарлотт
    Дата проведения
    23 апреля, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Лейкерс
    Дата проведения
    23 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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