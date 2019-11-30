НБА. «Милуоки» встретится с «Филадельфией», «Лейкерс» сыграют с «Далласом» и другие матчи

В четверг, 22 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.

Тейтума и Брауна примет «Финикс» Пола и Букера. Во встрече фаворитов Восточной конференции сыграют Янниса Адетокумбо и Джоэла Эмбиида.

Луки Дончича на своей площадке попробует обыграть действующих чемпионов . В состав команды из Лос-Анджелеса должен вернуться звездный форвард Энтони Дэвис, пропустивший 30 последних матчей из-за травмы.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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