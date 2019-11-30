НБА. «Милуоки» встретится с «Филадельфией», «Лейкерс» сыграют с «Далласом» и другие матчи

В четверг, 22 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.
«Бостон» Тейтума и Брауна примет «Финикс» Пола и Букера. Во встрече фаворитов Восточной конференции сыграют «Милуоки» Янниса Адетокумбо и «Филадельфия» Джоэла Эмбиида.
«Даллас» Луки Дончича на своей площадке попробует обыграть действующих чемпионов «Лейкерс». В состав команды из Лос-Анджелеса должен вернуться звездный форвард Энтони Дэвис, пропустивший 30 последних матчей из-за травмы.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 апреля, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 23 апреля, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 23 апреля, 02.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 23 апреля, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 23 апреля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 23 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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