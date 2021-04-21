Рамзан Кадыров назвал «черным пиаром» новости о спорной победе своего сына

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о спорной победе своего 13-летнего сына Адама.

Кадыров-младший 8 апреля на турнире в Грозном победил Аслана Биттирова после неоднозначной остановки.

В прямом эфире инстаграма Кадыров-старший спросил у сына, откуда у того деньги на договорные бои, а информацию СМИ назвал «черным пиаром».

«Если судья видит, что удар пришелся в глаз, он должен остановить бой. Без разницы, мой это сын или нет», – сказал Кадыров.

«Адам заявил о готовности провести повторный бой». В Чечне отреагировали на скандальную победу сына Кадырова

Сыновья Кадырова дерутся и никогда не проигрывают. 13-летнему Адаму отдали победу, когда соперник начал его бить