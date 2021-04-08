«12-летний мальчик теперь не выдерживает счет 0:0 дольше 12 минут. Изменения нужны». Экс-директор «Реала» Вальдано об интересе к футболу

Бывший генеральный директор высказался о падении интереса к футболу среди молодежи на фоне провала проекта по созданию .

«12-летний мальчик теперь не выдерживает, когда счет 0:0 сохраняется дольше, чем 12 минут.

Этот проект провалился, но вопрос остается на повестке дня. Изменения нужны.

Большие организации должны сесть вместе с клубами и прийти к какому-то консенсусу», – сказал Вальдано.

Перес и Аньелли уверены: 90 минут – много для матчей. Четыре года назад официально хотели играть час, но с остановками времени